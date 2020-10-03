У Кривому Розі під колесами електровоза загинув чоловік

У п'ятницю ввечері, 2 жовтня, в Кривому Розі на станції "Кривий Ріг - Західний" поїзд на смерть збив 35-річного чоловіка.

Інцидент стався близько 19:40, повідомляє "Перший Міський". За попередньою інформацією, криворіжанин переходив через залізницю з металобрухтом у руках (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки). Увага! фото 18+

Чоловік разом з двома товаришами міг нести "здобич" до одного з найближчих металоприймачів, коли потрапив під колеса електровоза. Машиніст поїзда повідомив, що він бачив чоловіка на рейках і подавав сигнали, щоб той зупинився, однак потерпілий їх проігнорував.

У результаті удару городянин отримав відкриту черепно-мозкову травму і перелом ноги. Він помер на місці події.

Двоє приятелів загиблого зібрали частину металобрухту та пішли. Після цього вони розповіли про те, що трапилося, дружині чоловіка. На місці події працювала поліція і слідчий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік влаштував самоспалення. Днепрянин отримав опіки 95% тіла.