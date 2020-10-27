У Кривому Розі мати і дочка померли після отруєння грибами

У Кривому Розі Дніпропетровської області сім'я з трьох дорослих осіб отруїлася дикорослими грибами.

21 жовтня місцеві жителі збирали маслюки, сироїжки і зеленушки в лісосмузі біля села Шестерня Широківського району. Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби Дніпропетровської області.

Удома вони почистили і помили гриби, обсмажити їх без попереднього відварювання і з'їли. Симптоми у батька, матері і дочки проявилися невдовзі після вечері – близько 2 години ночі 22 жовтня. Вони відчули слабкість, нудоту, болі в животі. Незважаючи на блювоту і діарею, потерпілі не звернулися за допомогою до медиків, а зайнялися самолікуванням.

Швидку сім'я викликала тільки через добу, вранці 23 жовтня, коли їм стало набагато гірше. У важкому стані пацієнтів госпіталізували до криворізької лікарні №17.

Медки робили все можливе, проте в неділю, 25 жовтня, мати і дочка померли в результаті отруєння. Чоловік, який втратив дружину і дитину, продовжує лікування, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром сім'я потрапила до лікарні через отруєння дикими грибами. Кам'янчани збирали маслюки, опеньки і білі гриби.