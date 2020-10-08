У Кривому Розі чоловік побив співробітницю поліції

У середу ввечері, 7 жовтня, в Кривому Розі Дніпропетровської області 43-річний чоловік напав на поліцейську.

Вороже налаштований криворіжанин накинувся на співробітницю поліції і вдарив її по обличчю. Інцидент трапився під час з'ясування обставин правопорушення, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Правоохоронці приїхали на виклик за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Під час того, як поліцейські проводили опитування, чоловік поводився агресивно. Він не реагував на зауваження, а після напав на поліцейську з кулаками.

За нанесення тілесних ушкоджень співробітниці поліції під час несення нею служби чоловіка затримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині чоловік скоїв замах на колишню дружину. Він намагався зарізати постраждалу.