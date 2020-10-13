У Кривому Розі через зіткнення легковиків постраждав чоловік. Фото

У понеділок, 12 жовтня, в Кривому Розі Дніпропетровської області на перехресті вулиці Івана Сірка і автодороги Р-74 зіткнулися два легковики.

В результаті аварії постраждав водій "ВАЗа". Чоловіка відвезли до лікарні з переломом плеча і травмою голови, повідомляє "Перший міський".

Водій Volvo їхав з боку Тернів в напрямку вулиці Івана Сірка, а "ВАЗ-2109" рухався з боку Даманського. Біля автостанції "Терни" Volvo не поступився дорогою "ВАЗу", в результаті чого постраждав шофер останнього. Попередньо, водій іномарки перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

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