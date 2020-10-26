У Кривому Розі через зіткнення легковиків постраждали двоє людей. Фото

Аліна Рашевська Події 14:52, 26.10.2020

У понеділок, 26 жовтня, в Покровському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області зіткнулися Opel і "Жигулі".

Легковики не розминулися на перехресті вулиць Кропивницького та Уфімської. Обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі зіткнулися Opel і "Жигулі".
Перший міський
Авто не розминулися на перехресті.
Перший міський
Машини отримали серйозні механічні пошкодження.
Перший міський

В результаті аварії постраждали пасажири обох автомобілів. Одну дівчину госпіталізували до міської лікарні №8, другу – в "тисячку". Попередньо, вони отримали легкі садна і забиття.

На місці працювали інспектори патрульної поліції і слідчий Криворізького відділу поліції. Всі обставини події встановлюються.

В результаті ДТП постраждали 2 пасажири.
Перший міський
Їх госпіталізовано до медичних закладів міста.
Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі митника звинуватили в махінаціях з автомобілями.

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Дніпро Події

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