У Кривому Розі через зіткнення легковиків постраждали двоє людей. Фото

У понеділок, 26 жовтня, в Покровському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області зіткнулися Opel і "Жигулі".

Легковики не розминулися на перехресті вулиць Кропивницького та Уфімської. Обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії постраждали пасажири обох автомобілів. Одну дівчину госпіталізували до міської лікарні №8, другу – в "тисячку". Попередньо, вони отримали легкі садна і забиття.

На місці працювали інспектори патрульної поліції і слідчий Криворізького відділу поліції. Всі обставини події встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі митника звинуватили в махінаціях з автомобілями.