У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста: чоловік в комі

Софія Ковнір Події 08:00, 5.10.2020 Оновлено: 08:02, 5.10.2020

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 4 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав чоловік.

Аварія трапилася в Покровському районі на вулиці Конституційній, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, автомобіль Daewoo Lanos зачепив велосипедиста. В результаті постраждав 52-річний чоловік на двоколісному. Його госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста
"Перший міський"
У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста
"Перший міський"

Відзначимо, що на даний момент потерпілий знаходиться в комі.

На місці аварії працювали інспектори патрульної поліції та слідчий. Тепер вони будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста
"Перший міський"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що неподалік від села Великомихайлівка Дніпропетровської області Opel Vivaro після зіткнення з деревом злетів на узбіччя та перекинувся. В результаті водія затиснуло конструкціями автомобіля. Він помер на місці аварії.

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