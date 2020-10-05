У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста: чоловік в комі

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 4 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав чоловік.

Аварія трапилася в Покровському районі на вулиці Конституційній, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, автомобіль Daewoo Lanos зачепив велосипедиста. В результаті постраждав 52-річний чоловік на двоколісному. Його госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

Відзначимо, що на даний момент потерпілий знаходиться в комі.

На місці аварії працювали інспектори патрульної поліції та слідчий. Тепер вони будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що неподалік від села Великомихайлівка Дніпропетровської області Opel Vivaro після зіткнення з деревом злетів на узбіччя та перекинувся. В результаті водія затиснуло конструкціями автомобіля. Він помер на місці аварії.