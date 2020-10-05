У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста: чоловік в комі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
1,2 т.
У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста: чоловік в комі

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 4 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав чоловік.

Аварія трапилася в Покровському районі на вулиці Конституційній, передає "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, автомобіль Daewoo Lanos зачепив велосипедиста. В результаті постраждав 52-річний чоловік на двоколісному. Його госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста
У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста

Відзначимо, що на даний момент потерпілий знаходиться в комі.

На місці аварії працювали інспектори патрульної поліції та слідчий. Тепер вони будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

У Кривому Розі автомобіль зачепив велосипедиста

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що неподалік від села Великомихайлівка Дніпропетровської області Opel Vivaro після зіткнення з деревом злетів на узбіччя та перекинувся. В результаті водія затиснуло конструкціями автомобіля. Він помер на місці аварії.

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