У Києві затримали організатора смертельного нападу на поліцейського з Дніпра

У Києві затримали організатора розбійного нападу, внаслідок якого загинув поліцейський із Дніпра Дарвін Потуданський.

Підозрюваний разом зі спільником спланували злочин, під час якого заволоділи грошима підприємства в сумі близько трьох мільйонів гривень, повідомили в пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 19 червня в Дніпрі відбувся розбійний напад. Цього дня старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський, затримуючи підозрюваного, отримав смертельне поранення та помер на руках у свого колеги.

15 жовтня поліція затримала злочинця в Києві в орендованій квартирі, де він переховувався. Як стало відомо, відразу після скоєння злочину 47-річний співучасник злочину забрав половину грошей і зник з міста.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), яка передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що застреленому в Дніпрі поліцейському Дарвіну Потуданському було всього 30 років. Колеги запам'ятали його як мужнього та відважного хлопця.