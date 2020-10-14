У Дніпрі зниклого безвісти чоловіка знайшли мертвим

У понеділок, 12 жовтня, в Дніпрі на житловому масиві Ігрень знайшли тіло 35-річного Олександра Тертиша, який знаходився в розшуку.

Чоловік зник безвісти ще 3 жовтня. Городянина знайшли в лісосмузі недалеко від садового товариства "Зелений схил", повідомляє "Інформатор".

Тіло Олександра виявив місцевий житель, який збирав гриби біля своєї дачі. Із одягу на загиблому була лише нижня білизна. Попередньо відомо, що на його тілі було безліч синців і саден.

Причина смерті чоловіка на даний момент невідома, її встановлять після проведення експертизи. Правоохоронці з'ясовують усі деталі і обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі розшукували зниклого безвісти 35-річного Олександра Тертиша.