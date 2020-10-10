У Дніпрі знайшли тіло оголеної жінки з проломленою головою

У суботу вранці, 10 жовтня, у Дніпрі на вулиці Данила Нечая біля будинку №8 виявили понівечене тіло жінки.

Громадянку без одягу з розбитою головою близько 7:15 помітила місцева жителька, яка йшла на роботу. На місце викликали поліцію, повідомляє "Інформатор".

Особу загиблої вже встановлено, їй було 36 років. Попередньо відомо, що жінку вдарили по голові каменем, сильно пошкодивши обличчя. Її знайшли без одягу в кущах.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і судмедексперт. Він встановить, чи була загибла згвалтована перед смертю. Правоохоронці почали розшук підозрюваного.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла дитина, яка постраждала в ДТП з фурою. В аварії сім'я втратила і хлопчика, і його матір.