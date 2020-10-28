У Дніпрі знайшли тіло чоловіка з пробитою головою

Вранці в середу, 28 жовтня, в Дніпрі на вулиці Чорноморській, 11 в приватному будинку знайшли тіло 34-річного чоловіка з розбитою головою.

Як повідомляє "Інформатор", загиблого виявили на кухні близько 8:00. За попередньою інформацією, в приміщенні розбито меблі, а обстановка вказує на те, що там відбувалося застілля.

На місці події працювали співробітники поліції та кінолог. За інформацією OBOZREVATEL з власних джерел, на даний момент підтверджено факт вбивства. Попередньо, чоловіка могли вдарити тупим предметом. Усі деталі події встановлять слідчі.

На місці працював кінолог. Інформатор

Усі деталі інциденту з'ясовуються. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії. Хуліган напав на городянина біля магазину.