У Дніпрі зіткнулися Toyota і Lexus. Фото ДТП

Яна Коваль Події 16:02, 14.10.2020

У середу, 14 жовтня, на Донецькому шосе зіткнулися дві іномарки.

Водій Toyota не витримав безпечну дистанцію, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем Lexus, який стояв на світлофорі, повідомляє Дніпро Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Імовірно, водій Toyota перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, аварія обійшлася без постраждалих. На місці працювали співробітники патрульної поліції, всі деталі події з'ясовуються.

ДТП на Донецькому шосе.
Дніпро Оперативний
Обійшлося без постраждалих.
Дніпро Оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі чоловік з інвалідністю викинувся з багатоповерхівки. Очевидці почули крик, а після побачили людину, що летіла з балкона.

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