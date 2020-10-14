У Дніпрі зіткнулися Toyota і Lexus. Фото ДТП

У середу, 14 жовтня, на Донецькому шосе зіткнулися дві іномарки.

Водій Toyota не витримав безпечну дистанцію, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем Lexus, який стояв на світлофорі, повідомляє Дніпро Оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Імовірно, водій Toyota перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, аварія обійшлася без постраждалих. На місці працювали співробітники патрульної поліції, всі деталі події з'ясовуються.

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