У Дніпрі зіткнулися Geely і Mercedes. Фото

Яна Коваль Події 11:01, 30.10.2020

У четвер, 29 жовтня, в Дніпрі на вулиці Галицького сталася аварія за участю Geely CK і Mercedes-Benz Vito.

Водій автомобіля Geely при повороті виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes, повідомляє "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії машини отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Постраждалих в пригоді немає. На місці працювали співробітники поліції, які склали на водія Geely протокол за порушення правил дорожнього руху.

Зіткнулися Geely CK і Mercedes-Benz Vito.
Дніпро Оперативний
Аварія сталася на вулиці Галицького.
Дніпро Оперативний
Постраждалих в ДТП немає.
Дніпро Оперативний
На місці подій працювала патрульна поліція.
Дніпро Оперативний

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі п'яний водій збив двох підлітків на "зебрі". Хлопці переходили дорогу по пішохідному переходу.

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