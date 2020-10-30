У Дніпрі зіткнулися Geely і Mercedes. Фото

У четвер, 29 жовтня, в Дніпрі на вулиці Галицького сталася аварія за участю Geely CK і Mercedes-Benz Vito.

Водій автомобіля Geely при повороті виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes, повідомляє "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії машини отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Постраждалих в пригоді немає. На місці працювали співробітники поліції, які склали на водія Geely протокол за порушення правил дорожнього руху.

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