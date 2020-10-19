У Дніпрі жінка впала в яму, її затисло залізобетонною плитою

У Дніпрі на проспекті Слобожанському жінка впала в яму і її затиснуло залізобетонною плитою.

30-річна дівчина не могла вибратися самостійно, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На місці події рятувальники встановили, що потерпіла через власну необачність впала в яму глибиною близько двох метрів. Ускладнювало ситуацію те, що ногу постраждалої придавила залізобетонна плита, яка стояла на краю ями і впала слідом за потерпілою.

Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки підняли плиту і звільнили ногу постраждалої. Доставивши жінку наверх, фахівці Служби порятунку передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Відзначимо, що серйозних травм вона не отримала, тому від госпіталізації відмовилася.

До допомоги було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

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