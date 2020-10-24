У Дніпрі жінка вижила після падіння з багатоповерхівки

У суботу вночі, 24 жовтня, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля, 102В жінка 1988 року народження випала з вікна на третьому поверсі.

Інцидент стався близько 1:30, повідомляє "Інформатор". Родичі городянки повідомили про подію в поліцію.

Дніпрянці вдалося вижити після падіння. Із переломом таза її госпіталізували до лікарні імені Мечникова, а після перевезли до медустанови №16.

За попередньою інформацією, це могла бути спроба самогубства. На даний момент всі деталі події встановлюються.

Як передає "Дніпро оперативний", постраждала знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. За даними ЗМІ, раніше жінка не раз намагалася накласти на себе руки.

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