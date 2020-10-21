У Дніпрі з палаючого будинку пожежники врятували трьох дітей

У ніч на 21 жовтня в Дніпрі на вулиці Симона Петлюри горів одноповерховий приватний будинок.

У вогняній пастці опинилися троє дітей. На місце були направлені відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

До приїзду пожежників вогонь встиг поширитися на площі 45 м. кв. і пошкодити дах та речі домашнього вжитку. Співробітники ДСНС вивели на вулицю дівчаток 7 і 8 років, а також хлопчика 11 років. Попередньо, вони не постраждали.

На ліквідацію пожежі знадобилося близько години. В гасінні були задіяні 12 надзвичайників та 3 одиниці техніки.

інформатор

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