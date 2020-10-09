У Дніпрі ворожка виманила у жертви гроші та коштовності

У Дніпрі співробітники поліції затримали 27-річну жінку, яка під приводом зняття порчі заволоділа прикрасами, дорогоцінними годинниками та грошима потерпілої.

Жінка познайомилася з 23-річної потерпілої ще на початку літа, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час спілкування зловмисниця запропонувала поворожити та зняти порчу з рідних дівчини. Для цього їй необхідно було віддавати всі коштовності, які є в будинку.

Після чергової передачі цінного майна потерпілої, поліцейські затримали шахрайку. Нею виявилася жителька міста П'ятихатки Дніпропетровської області.

9 жовтня жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

На даний момент слідство триває. Крім того, правоохоронці встановлюють причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів на території міста та області.

У пресслужбі додали, якщо Ви стали жертвою шахрайки, зверніться до поліції за телефоном (096) 884 83 94, "102" або будь-яким зручним для Вас способом.

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