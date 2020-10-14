У Дніпрі вогонь знищив мікроавтобус прямо посеред дороги. Фото

Софія Ковнір Події 08:35, 14.10.2020

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького спалахнув мікроавтобус.

Вогонь повністю охопив транспортний засіб, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники та встановили, що посеред проспекту загорівся "Mercedes-Benz Vito". Займання виникло в моторному відсіку автомобіля під час руху по дорозі.

У Дніпрі вогонь знищив мікроавтобус прямо посеред дороги
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Вогонь знищив моторний відсік та салон мікроавтобуса. Площа пожежі склала 6 м. кв.

Пожежу локалізовано о 15:05 та ліквідовано о 15:08.

У Дніпрі вогонь знищив мікроавтобус прямо посеред дороги
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що загиблих і постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено чотири людини особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпрі вогонь знищив мікроавтобус прямо посеред дороги
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області розшукують безвісти зниклу Галину Себякіну.

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