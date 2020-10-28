У Дніпрі вимагач роками тероризував чоловіка через неіснуючий борг

Софія Закревська Події 16:45, 28.10.2020

У Дніпрі 33-річний місцевий житель протягом декількох років вимагав за допомогою погроз у городянина неіснуючий борг на суму 620 тисяч гривень.

Зловмисника затримали 20 жовтня під час передачі частини суми – 170 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зловмисник був затриманий.
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

За місцем проживання вимагача провели обшук, вилучили речові докази правопорушення. На даний момент перевіряється причетність чоловіка до інших злочинів на території міста. У поліції встановлюють усіх постраждалих і співучасників події.

Правоохоронці встановили, що до інциденту може бути причетний ще один чоловік, який виконував роль водія. Його також хочуть притягнути до кримінальної відповідальності.

За фактом вимагання в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці вилучили докази.
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії. Хуліган напав на городянина біля магазину.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Конституційний Суд скасував відповідальність за незаконне збагачення – ЗМІ

Мер Борисполя помер від COVID-19, не дочекавшись результатів виборів

У Миколаєві на виборах лідирує ОПЗЖ: оголошено результати паралельного підрахунку

У "Слузі народу" заговорили про новий Майдан і Ростов: ЗМІ оприлюднили листування. Фото

Жириновський закликав викрасти "відьму" Тихановську і повісити її в центрі Мінська. Відео