У Дніпрі вимагач роками тероризував чоловіка через неіснуючий борг

У Дніпрі 33-річний місцевий житель протягом декількох років вимагав за допомогою погроз у городянина неіснуючий борг на суму 620 тисяч гривень.

Зловмисника затримали 20 жовтня під час передачі частини суми – 170 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За місцем проживання вимагача провели обшук, вилучили речові докази правопорушення. На даний момент перевіряється причетність чоловіка до інших злочинів на території міста. У поліції встановлюють усіх постраждалих і співучасників події.

Правоохоронці встановили, що до інциденту може бути причетний ще один чоловік, який виконував роль водія. Його також хочуть притягнути до кримінальної відповідальності.

За фактом вимагання в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії. Хуліган напав на городянина біля магазину.