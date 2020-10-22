У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили шахрая, який напередодні місцевих виборів продавав персональну базу даних громадян.

Зловмисник здійснював це на хакерському форумі, повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на одному зі спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками збігається з інформацією, що зберігається в АІТС "Державний реєстр виборців".

У Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом в "даркнеті" напередодні проведення виборів. Адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні переваги виборців.

Так, оперативники СБУ встановили особу зловмисника. Також правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

У Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

На даний момент триває досудове слідство та встановлюються всі обставини злочину та перелік "клієнтів", які придбали персональні дані виборців.

У Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Крім того, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозри щодо ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми. Зловмисники представлялися банківськими співробітниками.