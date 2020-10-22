У Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили шахрая, який напередодні місцевих виборів продавав персональну базу даних громадян.

Зловмисник здійснював це на хакерському форумі, повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на одному зі спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками збігається з інформацією, що зберігається в АІТС "Державний реєстр виборців".

Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом в "даркнеті" напередодні проведення виборів. Адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні переваги виборців.

Так, оперативники СБУ встановили особу зловмисника. Також правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

На даний момент триває досудове слідство та встановлюються всі обставини злочину та перелік "клієнтів", які придбали персональні дані виборців.

Крім того, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозри щодо ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми. Зловмисники представлялися банківськими співробітниками.