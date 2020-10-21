У Дніпрі в результаті зіткнення легковиків постраждала дівчина. Фото

У середу, 21 жовтня, в Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького з вулицею Шинною зіткнулися Volkswagen і Lada.

В результаті аварії постраждала 22-річна пасажирка "німця". З місця події її забрала "швидка", повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, водій Volkswagen об'їжджала пробку на проспекті Богдана Хмельницького по розділовій смузі. Під'їжджаючи до перехрестя, жінка продовжила рух на "зелений" сигнал світлофора, який тільки загорівся.

В цей час водій Lada закінчував маневр, рухаючись по Шинной. Жінка за кермом "німця" не помітила ВАЗ і вдарила його в бік.

У Дніпрі зіткнулися два легковики. інформатор

Аварія трапилася на перехресті проспекту Богдана Хмельницького з вулицею Шинною. інформатор

В результаті постраждала дівчина. інформатор

Потерпілу госпіталізували до лікарні. інформатор

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