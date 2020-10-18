У Дніпрі в результаті пожежі у дев'ятиповерхівці загинув чоловік. Фото з місця НП

У суботу, 17 жовтня, в Шевченківському районі Дніпра горіла квартира в дев'ятиповерхівці, розташованій на вулиці Гладкова.

З палаючого приміщення не встиг вибратися 59-річний батько власника квартири. Бездиханне тіло чоловіка рятувальники виявили в спальні під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місці події працювали відразу дві бригади надзвичайників. Вогонь вдалося загасити за 20 хвилин. Причина виникнення пожежі поки невідома.

У Дніпрі горіла квартира в дев'ятиповерхівці. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі загинув чоловік. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в квартирі багатоповерхівки знайшли мертвими двох молодих жінок.