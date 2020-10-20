У Дніпрі в результаті нічної ДТП постраждав пішохід. Фото

Аліна Рашевська Події 08:40, 20.10.2020

У понеділок, 19 жовтня, в Дніпрі на Донецькому шосе водій Daewoo збив чоловіка.

Аварія трапилася навпроти ринку "Видный" в районі пішохідного переходу. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, автомобіль рухався по шосе в бік ТЦ "Караван". Чи йшов потерпілий по зебрі – встановить слідчий. Чоловіка з переломом ноги і ЧМТ доставили до міської лікарні №6.

Інформатор
Інформатор
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Новомосковськ лікарі забили на сполох через критичну нестачу в лікарнях необхідного для боротьби з коронавірусом медичного обладнання.

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