У Дніпрі в квартирі багатоповерхівки знайшли мертвими двох молодих жінок

У четвер вранці, 15 жовтня, близько 11:00 в Дніпрі на вулиці Володимира Вернадського в одній із квартир багатоповерхового будинку виявили тіла двох жінок.

Інцидент трапився в житловому комплексі "Вежі", повідомляє "Інформатор". Поліцію на місце події викликав друг загиблих. Увага! Фото 18+

Померлі жінки приходилися одна одній подругами, їм було 28 і 30 років. На їхніх тілах не виявлено ознак насильницької смерті, в квартирі все залишилося недоторканим.

Жінкам було 28 і 30 років. Інформатор

За попередньою інформацією, громадянки померли від зупинки серця. За непідтвердженими даними, причиною цього могло стати передозування наркотиками. Точні обставини їхньої смерті встановить судово-медична експертиза.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі зниклого безвісти чоловіка знайшли мертвим. Тіло городянина виявили в лісосмузі.