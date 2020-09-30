У Дніпрі в ДТП з переворотом постраждали двоє людей. Фото

Аліна Рашевська Події 18:42, 30.09.2020

У середу, 30 вересня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті автомобіль Audi влетів в Honda.

Удар був такої сили, що "німець" перекинувся на дах. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення постраждали двоє людей з різних машин. З місця аварії їх забрала "швидка".

Попередньо, водій Audi не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де вдарив Honda. Останній відлетів убік і зачепив Lotsman. У салоні автобуса перебували пасажири, проте вони не постраждали.

Відомо, що чоловік, який перебував за кермом "німця", був п'яним. Він пройшов огляд в лікарні. Прилад показав 2,30 ‰, що в 11 разів перевищує норму.

У Дніпрі зіткнулися Audi і Honda.
інформатор
Аварія трапилася на Слобожанському проспекті.
інформатор
Від удару авто перекинулося.
інформатор
Постраждали дві людини.
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць ЗСУ з Донбасу евакуйований до Дніпра з травмою ока.

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