У Дніпрі у дівчини вкрали урну з прахом її матері просто з квартири

Кілька днів тому в Дніпрі зловмисники пограбували квартиру місцевої мешканки.

Грабіжники винесли з будинку дівчини не тільки цінне майно, але й дорогі як пам'ять речі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла постраждала городянка Марина Жидких.

Крім грошей і техніки, які потерпіла вже не сподівається повернути, домушники викрали речі, що належали померлій матері Марини. Зокрема, з квартири була викрадена урна, в якій зберігався її прах.

"Як багато хто знає, 2017 року не стало моєї мами, це трапилося в іншій країні, де вона проживала в останні роки життя. Все що у мене залишилося в пам'ять про неї – кілька її особистих речей, які мені вдалося привезти, і маленька урна з прахом", – написала дівчина.

Крім урни, зловмисники вкрали ювелірні прикраси померлої жінки, її парфуми, фото, що зберігалося в гаманці, її український паспорт і свідоцтво про народження, а також камеру, в сумці якої лежали касети і карти пам'яті зі старими сімейними фотографіями.

"Мені дуже боляче, я ніби втратила маму знову", – написала засмучена дніпрянка.

Містянка попросила всіх небайдужих поширити цю інформацію. Вона сподівається, що урну з прахом могли викинути і її ще можна знайти. Звернулася вона і до самих грабіжників:

"Якщо вона як і раніше у них і якимось чином, інформація до них добереться - Я ЗАПЛАЧУ ГРОШІ, ПОВЕРНІТЬ!" – зазначила Марина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік пропав в свій день народження. Його розшукують з 18 жовтня.