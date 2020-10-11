У Дніпрі трапилася пожежа в студентському гуртожитку. Фото і відео

Аліна Рашевська Події 13:36, 11.10.2020 Оновлено: 13:44, 11.10.2020

У суботу, 10 жовтня, в Дніпрі в гуртожитку Будівельної академії на вулиці Моссаковського трапилася пожежа.

Займання виникло в одній із кімнат на четвертому поверсі будівлі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повідомлення про подію надійшло на лінію "101" приблизно о 19:18. На місце оперативно скерували чергову бригаду рятувальників. До приїзду пожежників вогонь встиг знищити всі речі, які були всередині кімнати. Також частково було пошкоджено стіни коридору і двох сусідніх кімнат.

На ліквідацію пожежі надзвичайникам знадобилося близько пів години. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Дніпрі горів гуртожиток Будівельної академії
Інформатор
Палала кімната на 4-му поверсі
Інформатор
На місце скерували рятувальників
Інформатор
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав
Інформатор
Площа займання становить 30 м. кв.
Інформатор
Пожежу ліквідували за пів години
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в руках у 5-річної дитини вибухнула страйкбольна граната.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Куратор спецоперації з "вагнерівцями": усе було готове, вони сіли б 100%

У Запоріжжі працівник ЗМІ ґвалтував 3-річну дівчинку "заради журналістського розслідування"

У Тернополі від COVID-19 помер лікар-анестезіолог. Фото

Влада збирається посилити карантин в Україні – ЗМІ

Ніцой звинуватила Львів у скочуванні в "русскій мір": де ваш бандерівський прапор