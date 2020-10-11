У Дніпрі трапилася пожежа в студентському гуртожитку. Фото і відео

У суботу, 10 жовтня, в Дніпрі в гуртожитку Будівельної академії на вулиці Моссаковського трапилася пожежа.

Займання виникло в одній із кімнат на четвертому поверсі будівлі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повідомлення про подію надійшло на лінію "101" приблизно о 19:18. На місце оперативно скерували чергову бригаду рятувальників. До приїзду пожежників вогонь встиг знищити всі речі, які були всередині кімнати. Також частково було пошкоджено стіни коридору і двох сусідніх кімнат.

На ліквідацію пожежі надзвичайникам знадобилося близько пів години. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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