У Дніпрі таксист заснув за кермом і влетів у маршрутку, є постраждалі. Фото

Аліна Рашевська Події 11:25, 11.10.2020

У неділю, 11 жовтня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Hyundai служби таксі Uklon і Mercedes Sprinter.

Аварія трапилася біля в'їзду на Центральний міст близько 7:05. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами поліцейських, таксист заснув за кермом авто прямо під час руху. Легковик вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з міжміського маршруткою.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали обидва водії, а також четверо пасажирів мікроавтобуса. Сильніше за всіх травмувалася жінка, яка сиділа поруч з водієм Mercedes.

Всі потерпілі були госпіталізовані до лікарні. В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпрі зіткнулися Hyundai служби таксі Uklon і Mercedes Sprinter.
Інформатор
Водій таксі заснув за кермом.
Інформатор
Аварія трапилася на Слобожанському проспекті.
Інформатор
В результаті постраждали 6 осіб.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі п'яний підліток влаштував танці на авто перед школою.

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