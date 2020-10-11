У Дніпрі таксист заснув за кермом і влетів у маршрутку, є постраждалі. Фото

У неділю, 11 жовтня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися Hyundai служби таксі Uklon і Mercedes Sprinter.

Аварія трапилася біля в'їзду на Центральний міст близько 7:05. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами поліцейських, таксист заснув за кермом авто прямо під час руху. Легковик вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся з міжміського маршруткою.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали обидва водії, а також четверо пасажирів мікроавтобуса. Сильніше за всіх травмувалася жінка, яка сиділа поруч з водієм Mercedes.

Всі потерпілі були госпіталізовані до лікарні. В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпрі зіткнулися Hyundai служби таксі Uklon і Mercedes Sprinter. Інформатор

Водій таксі заснув за кермом. Інформатор

Аварія трапилася на Слобожанському проспекті. Інформатор

В результаті постраждали 6 осіб. Інформатор

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