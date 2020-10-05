У Дніпрі рятувальники під час пожежі винесли на руках трьох дітей. Фото та відео

У Дніпрі 4 жовтня сталася велика пожежа на вулиці Чернишевського. Вогонь охопив підвальне приміщення житлового будинку.

Подія трапилася о 22:40. На місце одразу ж прибули рятувальники, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку по сходовій клітці винесли на руках трьох дітей: 15-річного хлопчика, 3-річну та однорічну дівчаток.

У Дніпрі рятувальники під час пожежі винесли на руках трьох дітей Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

В результаті пожежі вогонь знищив дошки і сміття на площі 30 м. кв. Загиблих і постраждалих немає.

Відзначимо, що пожежу локалізовано о 22:59 та ліквідовано о 23:24.

У Дніпрі рятувальники під час пожежі винесли на руках трьох дітей Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Дніпрі рятувальники під час пожежі винесли на руках трьох дітей Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

До гасіння пожежі було залучено сім чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

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