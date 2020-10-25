У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у жінку з дитиною
Увечері в суботу, 24 жовтня, в Дніпрі на проспекті Героїв нетверезий чоловік влаштував стрілянину.
В результаті цього ледь не постраждала жінка, яка разом з дитиною чекала на повернення чоловіка з магазину. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Містянка стверджує, що з нападником вона не знайома. Будь-якого конфлікту напередодні також не було. Почувши постріл, жінка покликала на допомогу і спробувала сховатися.
На крики прибігли чоловік потерпілої і перехожий. Чоловіки наздогнали і затримали незнайомця.
На момент приїзду поліції зловмисник вже лежав на землі, а зверху його тримали двоє чоловіків. Обличчя стрілка було вкрите численними гематомами. Неподалік лежав пістолет.
Затриманого доставили до відділення поліції. Всі подробиці інциденту встановлюються.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі тяжкохворий чоловік застрелився з рушниці.