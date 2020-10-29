У Дніпрі п'яний чоловік підірвав гранату під двором коханої.

У середу, 28 жовтня, в Дніпрі на вулиці Юрія Кондратюка прогримів вибух.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", вибуховий пристрій здетонував під двором приватного будинку. Його підкинув п'яний чоловік, який прийшов у гості до коханої.

Незнайомця, який стояв біля воріт двору, помітила його власниця. Жінка поверталася додому з роботи, коли до неї підійшов невідомий і зажадав, щоб до нього вийшла її сестра, яка нібито є його дівчиною. В руках у нього був предмет темно-зеленого кольору, схожий на гранату.

Злякавшись, містянка спробувала втекти, на що чоловік почав їй погрожувати і сказав, що кине гранату у двір, якщо не побачить її сестру. Жінка сховалася в будинку, в якому на той момент перебувала малолітня дитина, і почула, як на вулиці пролунав гучний вибух.

Після прибуття на місце події правоохоронці виявили діру від вибуху в паркані сусіднього будинку, а також сліди пошкоджень на газовій трубі. Неподалік була знайдена чека від гранати.

Під час вибуху ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту і активно розшукує зловмисника.

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