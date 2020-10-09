У Дніпрі померла дитина, яка постраждала в ДТП з фурою

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні помер маленький Данило, який 23 вересня разом з батьками потрапив у смертельну аварію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова. Лікарі боролися за життя хлопчика більше двох тижнів.

Стан дитини після ДТП був дуже тяжким, медики не давали ніяких прогнозів. Данило перебував без свідомості і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Команда лікарів провела хлопчикові кілька складних операцій, проте врятувати малюка не вдалося.

20-річна мати Данила померла в реанімації. 24-річний батько хлопчика вижив, він досі знаходиться в лікарні, але вже йде на поправку. Волонтери збирають кошти, щоб допомогти родині з похованням:

номер карти 4149 4390 4384 0002 (Довганич І.І – дядько померлої дитини).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в дитячій обласній клінічній лікарні лікарі боролися за життя дитини, яка отримала важкі травми в ДТП на трасі в Петриківському районі.