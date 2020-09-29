У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку покусали собаки

У вівторок, 29 вересня, в Дніпрі в дитячій обласній лікарні помер 2-річний Єгор, якого понівечили вівчарки.

Хлопчик пішов з життя на 11-й день перебування в реанімації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Олександра Сова-Тимощенкова, волонтер фонду "Совушка", який збирав кошти на лікування дитини.

Протягом усього лікування стан Єгора було критичним. Хлопчик перебував на апаратах штучної вентиляції легенів і ниркового діалізу, серце вимагало постійного введення адреналіну. Перев'язки потерпілій від укусів дитині робили під наркозом.

Раніше поліція відкрила кримінальну справу на батьків Єгора за статтею 166 Кримінального кодексу України за злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпрі в обласній дитячій лікарні медики рятували 2-річного хлопчика, якого покусали собаки. Дитину військовим вертольотом доставили до Дніпра в п'ятницю, 18 вересня, із селища в Донецькій області.