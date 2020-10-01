У Дніпрі поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка. Фото

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого Ткачука Сергія Ярославовича.

Чоловік зник ще 7 вересня, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

46-річний Сергій Ткачук приїхав на роботу в Дніпро і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 43-47 років, зріст приблизно 165-170 см, середньої статури, волосся коротке темно-русявого кольору.

Був одягнений: футболка синього кольору, джинси синього кольору, кепка світло-сірого кольору.

Всім, кому відомо про місцезнаходження чоловіка, просимо повідомити за телефонами: "102", (098) 242 58 03, (050) 948 53 23 або іншим зручним для Вас способом.

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