У Дніпрі підліток на швидкості розбив авто об пункт металобрухту

Аліна Рашевська Події 12:00, 5.10.2020

У неділю, 4 жовтня, в Дніпрі на вулиці Береговій легковий автомобіль Chevrolet Lacetti врізався в паркан пункту прийому металобрухту.

За кермом іномарки перебував 19-річний хлопець. Крім водія, в салоні машини був пасажир того ж віку, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення постраждали обидва підлітки. Пасажира, який отримав більш серйозні травми, госпіталізували до міської лікарні №6. Стан водія погіршився під час оформлення матеріалів по ДТП. Карета швидкої допомоги відвезла хлопця до 16-ї міськлікарні.

У Дніпрі авто влетіло в паркан.
Дніпро оперативний
Постраждали дві людини.
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 4 жовтня трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав чоловік.

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