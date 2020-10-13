У Дніпрі під час вибуху газової плити обгоріла жінка. Фото і відео НП

Аліна Рашевська Події 15:24, 13.10.2020

У вівторок, 13 жовтня, в Дніпрі на вулиці Дніпрельстанівській вибухнула газова плита в літній кухні на території приватного домоволодіння.

Ударна хвиля зруйнувала кілька стін споруди. У момент вибуху в приміщенні перебувала 82-річна жінка, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті події пенсіонерка отримала тяжкі опіки ніг і рук. Потерпілу госпіталізували до міської лікарні №2. На місці працювали семеро надзвичайників та дві одиниці техніки.

У Дніпрі в приватному будинку вибухнула газова плита.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
В результаті постраждала господарка будинку.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі третьокласниця "замінувала" школу.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Хто стоїть за корупцією в Медичних військах України? Резонансне розслідування

Дуда після зустрічі із Зеленським поставив ультиматум Росії

У Великобританії Зеленський таємно зустрівся з главою розвідки Мі-6 – ЗМІ

Зеленський оголосив всенародне опитування 25 жовтня: усі деталі

Хворий на COVID-19 Кернес почувається погано і може не повернутися до виборів, – Кучер