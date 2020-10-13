У Дніпрі під час вибуху газової плити обгоріла жінка. Фото і відео НП

У вівторок, 13 жовтня, в Дніпрі на вулиці Дніпрельстанівській вибухнула газова плита в літній кухні на території приватного домоволодіння.

Ударна хвиля зруйнувала кілька стін споруди. У момент вибуху в приміщенні перебувала 82-річна жінка, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті події пенсіонерка отримала тяжкі опіки ніг і рук. Потерпілу госпіталізували до міської лікарні №2. На місці працювали семеро надзвичайників та дві одиниці техніки.

У Дніпрі в приватному будинку вибухнула газова плита. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті постраждала господарка будинку. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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