У Дніпрі під час великої пожежі загинула 81-річна жінка. Фото

У п'ятницю, 2 жовтня, о 07:44 в Дніпрі сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якої загинула жінка.

Вогонь охопив будинок по вулиці Мукачівській, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події прибули рятувальники і встановили, що пожежа виникла орієнтовно в кімнаті літньої кухні. Вогонь охопив дах, дерев'яні конструкції літньої кухні, господарську споруду і частково житловий будинок.

Загальна площа пожежі склала близько 120 кв. метрів, тому до місця додатково залучено відділення другої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Відзначимо, що під час пожежі загинула 81-річна жінка.

В результаті пожежі знищено дах, дерев'яні конструкції літньої кухні, господарську будівлю та майно, мікроавтобус "Volkswagen Transporter", який знаходився на подвір'ї, а також пошкоджені пластикові віконні рами житлового будинку.

Пожежу локалізовано о 8:34 і ліквідовано в 10:02.

До ліквідації пожежі залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у замаху на вбивство активіста.