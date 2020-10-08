У Дніпрі обвалився будинок з господарем всередині. Фото і відео

У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі на вулиці Генерала Волівача обвалився приватний житловий будинок.

Інцидент трапився близько 3:53. На місце оперативно направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На момент обвалення в приміщенні знаходився 47-річний господар двоповерхівки. Його госпіталізували до міської лікарні №2 з опіками рук та обличчя 1-го ступеня і саднами.

У Дніпрі обвалилася двоповерхівка. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Всередині знаходився господар. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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