У Дніпрі обвалився будинок з господарем всередині. Фото і відео

Аліна Рашевська Події 08:45, 8.10.2020 Оновлено: 09:21, 8.10.2020

У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі на вулиці Генерала Волівача обвалився приватний житловий будинок.

Інцидент трапився близько 3:53. На місце оперативно направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На момент обвалення в приміщенні знаходився 47-річний господар двоповерхівки. Його госпіталізували до міської лікарні №2 з опіками рук та обличчя 1-го ступеня і саднами.

У Дніпрі обвалилася двоповерхівка.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Всередині знаходився господар.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорову дитину.

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