У Дніпрі невідомий намагався поцупити мішок із бюлетенями

У понеділок, 26 жовтня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького невідомий намагався викрасти бюлетені з результатами голосування.

Зловмисник вихопив мішок з бюлетенями з рук представника виборчої комісії, після чого кинувся навтьоки. Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, інцидент трапився близько 4:00.

За крадієм погналися поліцейські. Помітивши правоохоронців, чоловік викинув мішок і зник у невідомому напрямку. Поліцейські повернули представнику комісії викрадене без пошкоджень. Сам зловмисник досі на свободі.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

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