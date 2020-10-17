У Дніпрі нетверезий настоятель храму влаштував ДТП

У Дніпрі на Донецькому шосе трапилася аварія за участю Toyota Prado і Lexus. На місце події прибули патрульні.

Як повідомляє "Інформатор", у водія Toyota були явні ознаки алкогольного сп'яніння. За словами поліцейських, від чоловіка йшов різкий запах спиртного, він погано тримався на ногах, а його мова була незв'язною.

ДТП трапилася на Донецькому шосе. Інформатор

Нетверезому автомобілісту запропонували пройти огляд в присутності двох свідків. Городянин відмовився і отримав адміністративний протокол за водіння в стані сп'яніння.

Пізніше стало відомо, що за кермом Toyota перебував настоятель Храму Святого Андрія Первозванного. При перевірці виявилося, що у 65-річного чоловіка немає при собі ряду документів. У результаті на нього склали ще два адмінпротоколи: за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів та за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром чоловік з ножем напав на бригаду швидкої допомоги. Зловмисник вкрав у медиків сильнодіючі препарати.