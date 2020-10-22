У Дніпрі поліція викрила шахраїв, які отримували дані та з їх допомогою списували з рахунків людей всі гроші.

Зловмисники представлялися банківськими співробітниками, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, шахраї орендували в Дніпрі квартири та офісні приміщення, облаштували їх необхідною технікою, найняли і навчили "співробітників". Потім, за допомогою програм, дублювали сайти відомих банківських установ, оператори отримували персональні дані клієнтів і дзвонили людям.

Під час розмови, представившись працівниками фінансових установ, вони дізнавалися код, присланий на мобільний телефон потерпілих. Це давало їм можливість переводити гроші клієнтів на власні рахунки. Як з'ясувалося, серед постраждалих – громадяни України та інших країн.

У Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

21 жовтня в ході санкціонованих обшуків в приміщеннях, де функціонували, так звані, "кол-центри", правоохоронці виявили близько 250 робочих місць "операторів".

Під час слідчих заходів вони вилучили понад 150 одиниць комп'ютерної техніки – монітори, системні блоки, ноутбуки, а також чорнові записи з інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з потенційними потерпілими. Крім цього, в приміщенні перебувало понад 200 "операторів".

У Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Відзначимо, що відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

У Дніпрі накрили "кол-центр", який списував з рахунків городян великі суми Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

На даний час досудове розслідування триває. Також встановлюється коло причетних до злочину осіб та загальна сума завданих збитків.

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