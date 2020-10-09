У Дніпрі на Космічній зіткнулися легковик і мотоцикл: одного водія госпіталізували

У Дніпрі 8 жовтня на вулиці Космічній трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Так, в районі онкодиспансеру зіткнулися BMW і мотоцикл. Водій двоколісного отримав травми – його госпіталізували в лікарню, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водій BMW розповів про те, що рухався по лівій смузі в бік кільця. Раптово на його смугу виїхав мотоцикліст. За словами водія легковика, він намагався уникнути зіткнення, звернувши вправо, але безуспішно.

За інформацією свідків, потерпілий отримав травми ніг – попередньо, переломи. Поліцейські розповіли, що мотоцикліста госпіталізували в лікарню імені Мечникова. Також вони повідомили, що учасники ДТП рухалися в одному напрямку.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини аварії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Космічній автомобіль збив пішохода. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці.