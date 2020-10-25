У Дніпрі мотоцикліст збив жінку і втік з місця ДТП

Увечері в суботу, 24 жовтня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького мотоцикліст збив жінку, після чого втік.

На допомогу потерпілій прийшов мотоцикліст кур'єрської служби, який став очевидцем аварії. Він же і викликав "швидку" і поліцію, повідомляє "Дніпро оперативний".

Постраждалу оглянули на місці, після чого госпіталізували до міської лікарні №16. Попередньо, вона отримала забої м'яких тканин і попереку.

За словами свідків ДТП, мотоцикл був темного кольору, а сам водій був одягнений в темний одяг з написами зеленого кольору, схожими на символіку байкерського клубу "Баламут". Пошуками мотоцикліста зайнялися правоохоронці.

ДТП в Дніпрі. Дніпро оперативний

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