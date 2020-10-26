У Дніпрі мотоцикліст отримав переломи під час зіткнення з авто

У понеділок, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Ульянова автомобіль служби таксі збив мотоцикліста.

Унаслідок зіткнення водій двоколісного отримав переломи ребер і ноги. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Попередньо, транспортні засоби не розминулися в районі магазину "АТБ". Виїжджаючи на головну дорогу, таксист не пропустив мотоцикла, що рухався з боку проспекту Олександра Поля в бік вулиці Савченка.

Потерпілого госпіталізували до міської лікарні №16. Усі деталі аварії з'ясовуються.

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